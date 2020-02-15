Эрдоган срочно отправляет в Москву гонцов для переговоров по Сирии

Ситуация вокруг Идлиба накаляется

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган срочно отправляет в Москву делегацию для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе. Там может начаться противостояние сирийских и турецких военных из-за разных взглядов на выполнение сочинских договорённостей по Сирии.

Турецкая делегация отправится в Москву 17 февраля, сообщил глава МИД Мевлют Чавушоглу на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Глава турецкой дипломатии вновь заявил, что Турция не может стерпеть нападения в Идлибе, в связи с этим готова предпринять необходимые шаги, если дипломатические переговоры не принесут результаты. Что это за шаги, министр не сообщил.

Ситуация в Идлибе выходит из-под контроля после взаимных атак сирийских и турецких военных. Есть погибшие с обеих сторон. Анкара стягивает к сирийским границам бронетехнику, сохраняется опасность широкомасштабного конфликта.

Президенты России и Турции согласовали в 2019 году план действий по Сирии. Его основная задача - установление мира в стране.

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