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"Вот такой у нас Тимурыч": Решетова показала трогательное видео с Ратмиром

18:34
  • суббота
  • 15 февраля 2020

Подписчики пришли в восторг

Модель Анастасия Решетова показала трогательное видео смеющегося сына Тимати. Подписчики в её Instagram пришли в восторг. На кадрах, опубликованных в сторис, четырёхмесячный Ратмир задорно смеется, когда мама даёт ему погремушку.
В маму или папу: Решетова рассказала о внешности сына от Тимати

До этого дня Решетова скрывала лицо мальчика его момента фотомодель предпочитала скрывать лицо мальчика. На всех снимках, которые появлялись в микроблогах Решетовой и Тимати, лицо младенца было замазано.

"Вот такой у нас Тимурыч. На кого похож?" - обратилась к подписчикам Решетова. Подписчиков модели умилили трогательные кадры.

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З6-летний рэпер Тимати (Тимур Юнусов) и 24-летняя модель Анастасия Решетова живут в гражданском браке с 2015 года. 6 октября 2019 года у пары родился сын, которого назвали Ратмиром.

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