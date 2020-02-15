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Турцию обвинили в передаче американского оружия боевикам в Сирии

16:42
  • суббота
  • 15 февраля 2020

ПЗРК попадают в руки террористов

Турция снабжает боевиков в Сирии американским оружием. О том, что террористы в Идлибской зоне деэскалации получили от Анкары бронетехнику и американские переносные зенитные ракетные комплексы, сообщил "Интерфаксу" российский военно-дипломатический источник. Анонимный собеседник агентства напомнил, что за последнюю неделю в Сирии были сбиты два вертолёта правительственных сил.
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"Несмотря на заявления о стремлении к дипломатическим путям решения конфликтной ситуации в Идлибе, Анкара активно перебрасывает в зону деэскалации личный состав, вооружения и военную технику", - указал источник.

Сейчас вокруг города сформирована турецкая военная группировка, состоящая из 70 танков, 200 боевых бронированных машин и 80 орудий полевой артиллерии. Немалая часть военной техники сразу же после пересечения турецко-сирийской границы передается боевикам террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в России).

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