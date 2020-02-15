Больных коронавирусом в Китае предупредили о смертной казни

За сокрытие симптомов будут сажать в тюрьму

Всех, кто скрывает симптомы коронавируса или свои связи с людьми из Уханя, будут жёстко наказывать. Суд Пекина пояснил, почему сокрытие поездки в город, где началась эпидемия, может привести в тюрьму.

Такое поведение во время угрожающей всему миру эпидемии будет расцениваться властями КНР как предумышленная угроза общественной безопасности, что может повлечь наказание от трёх лет лишения свободы до смертной казни, сообщает РИА Новости.

Если носители вируса или люди с подозрением на заболевание умышленно скрывали симптомы, им стоит готовиться к самому худшему. При отягчающих обстоятельствах им грозит смертная казнь. Среди таких обстоятельств – инфицирование большого числа людей, включая медиков.

В случае, если заражённый отказывается проходить лечение и карантин, его могут приговорить к тюремному сроку от трёх до семи лет.

Распространение нового коронавируса началось в конце декабря 2019 года в китайским городе Ухане. По данным учёных, переносчиками вируса могли стать летучие мыши. По состоянию на 15 февраля случаи заражения зафиксированы в 26 странах. В России их всего два: это были приехавшие в нашу страну китайцы. Они прошли курс лечения и чувствуют себя хорошо.

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