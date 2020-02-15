Россиянам сообщили о пересмотре ставок по выданным ипотечным кредитам

Правительство разработает новый механизм кредитования

Ставки по уже выданным ипотечным кредитам могут быть пересмотрены в сторону уменьшения. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил разработать планы по снижению выплат по ипотеке. Решение правительства опубликовано на его официальном сайте.

Займутся решением этого вопроса вице-премьеры Андрей Белоусов и Марат Хуснуллин, а также глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Срок исполнения поручения главы правительства - 16 марта.

На последнем заседании кабмина 13 февраля Мишустин заявил, что российская ипотека остаётся очень дорогой, она – серьёзная нагрузка для граждан. Сейчас средняя ставка по жилищным кредитам не опускается ниже 9%. Её необходимо снизить хотя бы на процент.

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