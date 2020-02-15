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Победа биатлониста Логинова в Италии омрачилась скандалом

19:37
  • суббота
  • 15 февраля 2020

В неспортивном поведении замечен его соперник из Норвегии

Победа российского биатлониста на чемпионате мира в Италии привела к скандалу. Норвежский спортсмен Тарьей Бё возмутился удачей Александра Логинова и заявил, что его победа на международном соревновании несправедлива.

Норвежец напомнил, что Логинова обвиняли в употреблении допинга. "Мы думали, что противостояние будет чисто норвежско-французским, но тут появился русский и победил. Это меня шокировало. Логинов – обманщик, таких людей я не уважаю", - совсем не по-спортивному высказался Бё.

Александр Логинов взял золото в спринтерской гонке на 10 километров. Он удачно прошёл без промахов все огневые рубежи. Вторым пришёл француз Кентен Фийон Майе, третьим ещё один представитель Франции Мартен Фуркад. Норвежец вместе со своим братом Йоханессом расположились на четвёртом и пятом местах.

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Александр Логинов
Александр Логинов
Александр Логинов
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