Стрельба в центре Калининграда: убита беременная женщина

14-летний подросток получил ранение

Трагедия в Калининграде: 63-летний мужчина открыл огонь на улице из охотничьего ружья, застрелил супружескую пару и ранил ребенка. На кадрах, сделанных очевидцами на месте происшествия около Центрального рынка, виден лежащий на брусчатке предмет, похожий на винтовку. Предположительно, из нее и стрелял убийца.

Погибшие - муж и жена, торговавшие на рынке, а раненый подросток - их сын, он доставлен в больницу. Известно, что погибшая женщина была беременна, сообщает "ТВ Центр".

Очевидцы сообщили следователям, что застали её ещё живой, женщина просила о помощи, когда преступник выстрелил в неё еще раз. Затем он попытался свести счеты с жизнью, и в итоге скончался в реанимации. Причиной расправы, вероятно, стал конфликт между торговцами.

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