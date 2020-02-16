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Почему Эрдоган не выполняет обязательств по Сирии

10:27
  • воскресенье
  • 16 февраля 2020

Мирные граждане страны выходят на митинги

Анкара не выполняет своих обязательств по урегулированию в Идлибе. Как стало известно из военно-дипломатических источников, Турция продолжает переброску военных и техники в Сирию. Причём значительная часть вооружений попадает в руки террористов.  Действия американцев, которые тоже якобы защищают мирных сирийцев привели к многочисленным акциям протеста в провинции Хасека.
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Деревушка Хиберт Хаммо на северо-востоке Сирии. На главной улице- митинг. Именно здесь американские солдаты застрелили подростка. Инцидент произошёл несколько дней назад. Всё началось с дорожного конфликта: американский патруль собирался проехать блокпост правительственных войск, хотя ему запретили.

Если сирийские солдаты вели себя сдержанно, то жителей деревни, которые мягко говоря недолюбливают американцев, появление патруля возмутило. В машины полетели камни. Морпехи в ответ открыли огонь. Неизвестно, чем бы закончился этот конфликт для американцев, если бы не вмешательство российской военной полиции, сообщает "ТВ Центр".

Официального заявления с оценкой действий своих военнослужащих ни из Пентагона, ни администрации США до сих пор не поступило. Но убийство 14-летнего мальчика уже привело к международному скандалу. И не факт, что в этой истории поставлена точка.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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