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"Они не смогут": США поставили крест на "Северном потоке - 2"

13:35
  • воскресенье
  • 16 февраля 2020

В Россию думают иначе

США заявили о неспособности России достроить вторую нитку газопровода "Северный поток". Министр энергетики Дэн Бруйетт считает, что Москве это не под силу. Говоря, что Россия пытается сама достроить газопровод, обойдя тем самым наложенные Вашингтоном санкции, американский чиновник заявил: "Они не смогут". Обосновал он своё мнение тем, что у России нет соответствующих технологий.
Сможет ли Россия сама достроить "Северный поток - 2"

В "Газпроме" уже ответили Бруйетту. "Никогда не говори никогда", – заявил представитель российской компании Сергей Куприянов в интервью РБК.

Напомним, что в конце 2019 года США ввели санкции против европейских компаний, участвующих в строительстве "Северного потока- 2". В связи с этим австрийское судно-трубоукладчик было вынуждено прекратить работы в Балтийском море. Позже в России заявили, что наша страна сможет самостоятельно закончить строительство, но для этого потребуется какое-то время.

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