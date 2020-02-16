Триумф российских спортсменов на международных соревнованиях

Наши атлеты взяли несколько медалей

Сразу несколько наград завоевали российские спортсмены на крупных международных соревнованиях. На чемпионате мира по конькобежному спорту в США наши атлеты установили два рекорда. В забеге на тысячу метров первым к финишу пришёл Павел Кулижников. В гонке на пять тысяч метров золото у Натальи Ворониной.

На чемпионате мира по санному спорту, который в эти дни проходит в Сочи, наши атлеты впервые в истории обеспечили досрочную победу в медальном зачёте. Екатерина Катникова завоевала золото в личной гонке и стала двукратной чемпионкой мира В соревнованиях двоек - серебро взяли Александр Денисьев и Владислав Антонов, сообщает "ТВ Центр".

Две медали принёс нашей стране этап Кубка мира по фристайлу. Соревнования проходили в Москве. Золото у Павла Кротова, в женском зачёте бронза у 16-летней Софьи Алексеевой.

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