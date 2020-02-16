ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Триумф российских спортсменов на международных соревнованиях

11:27
  • воскресенье
  • 16 февраля 2020

Наши атлеты взяли несколько медалей

Сразу несколько наград завоевали российские спортсмены на крупных международных соревнованиях. На чемпионате мира по конькобежному спорту в США наши атлеты установили два рекорда. В забеге на тысячу метров первым к финишу пришёл Павел Кулижников. В гонке на пять тысяч метров золото у Натальи Ворониной.

На чемпионате мира по санному спорту, который в эти дни проходит в Сочи, наши атлеты впервые в истории обеспечили досрочную победу в медальном зачёте.  Екатерина Катникова завоевала золото в личной гонке и стала двукратной чемпионкой мира В соревнованиях двоек - серебро взяли Александр Денисьев и Владислав Антонов, сообщает "ТВ Центр".

Две медали принёс нашей стране этап Кубка мира по фристайлу. Соревнования проходили в Москве. Золото у Павла Кротова, в женском зачёте бронза у 16-летней Софьи Алексеевой.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Виктор Муштаков и Павел Кулижников
Виктор Муштаков и Павел Кулижников
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.