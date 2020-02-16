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На круизном лайнере Diamond Princess началась паника из-за коронавируса

11:21
  • воскресенье
  • 16 февраля 2020

Заразились уже 355 человек

Коронавирус унёс жизни уже более 1600 человек. О росте числа умерших  сообщили власти Китая. При этом подчёркивается, что даже в провинции Хубей - очаге эпидемии - заражаться стали реже. Для борьбы с распространением пневмонии в Поднебесной принимают беспрецедентные меры. За сокрытие симптомов или отказ от карантина заболевшим может грозить смертная казнь.
Россияне покинули круизный лайнер, заподозренный в перевозке больных коронавирусом

Паника на многострадальном Diamond Princess. Выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество инфицированных - 355 человек. Те, кто пока держится на ногах, стараются взять всё от затянувшегося круиза. Вместе с тем, задумываются о возвращении на родину. Правда, пока не знают - как.

Коронавирус сегодня - это 30 стран, где выявлена инфекция, более тысячи шестисот зараженных и почти 10 тысяч идущих на поправку. На конференции по безопасности в Мюнхене президент Всемирной организации здравоохранения заявил, что не чувствует себя в безопасности перед угрозой коронавируса. В некоторых странах, по его словам, с инфекцией не справляются слабые системы здравоохранения. Другие государства просто недооценивают ситуацию, сообщает "ТВ Центр".

Председатель КНР Си Цзиньпин признал: на первых этапах распространения не удалось выстроить эффективную систему противодействия коронавирусу. Теперь в Китае могут казнить за намеренное сокрытие симптомов недуга или искажение информации о состоянии больного, говорится в заявлении китайского суда. Утаивание истории своих путешествий тоже может считаться уголовным преступлением.

Человек, который стал источником инфекции и привёл к распространению вируса, будет обвинен в создании угрозы общественной безопасности. Он может быть приговорен к 10-летнему, либо пожизненному тюремному заключению. Самый суровый вариант наказания - смертная казнь.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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