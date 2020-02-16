В Анкаре осквернили христианские могилы

Надгробия разбиты и повалены

В столице Турции осквернили могилы христиан. Как сообщают местные СМИ, вандалы повредили 20 надгробий. На некоторых памятниках были русские фамилии. В последние дни в турецких соцсетях нагнетаются антироссийские настроения. Всё это происходит на фоне обострения ситуации в Идлибе. Анкара требует прекратить наступление сирийской армии. Прозвучал новый ультиматум.

Очередной турецкий конвой входит в зону деэскалации в северном Идлибе. И, на первый взгляд, все это выглядит вполне мирно. Сирийские дети фотографируются с военными из соседней республики. Однако, ее президент Реджеп Тайип Эрдоган со своим бывшим другом Башаром Асадом говорит языком ультиматумов.

Турецкий президент требует, чтобы сирийские войска ушли за границы зоны деэскалации, определенные Сочинским соглашением и одновременно грозит очистить Сирию от режима, который называет жестоким. При этом, единственная страна, которая присутствует там на законных основаниях - Россия, которая получила официальное приглашение от властей, сообщает "ТВ Центр".

Анкара оправдывает свое появление в Сирии борьбой с террористами. Однако, по многочисленным свидетельствам, именно Турция передает военную технику боевикам запрещенной в России террористической группировки Джабхат-ан-Нусра, чтобы те использовали её против сирийской армии. В частности, американские переносные зенитно-ракетные комплексы. Провинция Идлиб, по-прежнему, неподконтрольна законному правительству. Большая её часть захвачена террористами.

Ситуация в Идлибе стала очередным испытанием для российско-турецких отношений. Реджеп Тайип Эрдоган просит Москву надавить на Башара Асада, чтобы тот отвёл армию. По мнению Анкары, сирийские правительственные войска слишком близко подошли к турецким наблюдательным пунктам в Идлибе. В противном случае, Реджеп Тайип Эрдоган грозит Дамаску военным ответом. Хотя сирийские войска были вынуждены пойти в наступление после массированных атак оппозиции.

В турецких соцсетях на этом фоне нагнетается антироссийская истерия. Нашему послу в Анкаре начали поступать угрозы, в связи с чем Турция предприняла дополнительные меры для охраны сотрудников российского посольства. На одном из кладбищ турецкой столицы вандалы осквернили могилы христиан, а том числе, выходцев из России: повалили и разбили надгробия. Злоумышленниками оказались шестеро подростков. Теперь они должны возместить ущерб родственникам умерших.

17 февраля турецкая делегация отправится в Москву для обсуждения ситуации в Идлибе. Тем самым Анкара подчеркивает стремление к диалогу с Россией.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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