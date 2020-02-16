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В Сочи открылся фестиваль искусств Юрия Башмета

12:20
  • воскресенье
  • 16 февраля 2020

На смотр приехали звёзды мировой величины

Громкие премьеры, яркие спектакли, а также выступления симфонических оркестров. В Сочи проходит Зимний международный фестиваль искусств под руководством Юрия Башмета. В постановках и музыкальных номерах участвуют звёзды мировой величины. Сразу на нескольких концертных площадках - опера, рок, джаз и балет.

В Сочи сейчас невероятная концентрация звёзд мировой величины. Они прибывают на Зимний фестиваль искусств из разных уголков планеты. У каждого исполнителя - свой стиль, свой жанр, и своя удивительная история.

Её имя звучит, как мелодия - Сона Джобартэ. Она родилась в Гамбии, в традиционной африканской семье, где все мужчины из поколения в поколение играли на коре, чудо-арфе.  Она стала первой и единственной женщиной, покорившей этот инструмент. А вместе с ним и весь мир. Получив европейское образование, переехала в Лондон. Но о своих корнях так и не забыла. Блюз, фольклор и даже поп-музыка. Концерт Соны покорил публику.

Этот фестиваль действительно уникален и по масштабу, и по уровню исполнения. Впереди - ещё немало открытий. Неважно, что это будет - сольный концерт или симфонический, премьера спектакля или жаркая дискуссия. Главное - не бояться в него окунуться с головой.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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