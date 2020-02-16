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Московские школьники осваивают профессию инженера

12:27
  • воскресенье
  • 16 февраля 2020

В МГТУ имени Баумана открылась учебная лаборатория

В Москве открылась лаборатория научно-технического творчества для школьников. Инициативу поддержала президентская платформа "Россия - страна возможностей". Центр расположился в главном учебном корпусе МГТУ имени Баумана.

 Слушатели - ученики девятых и десятых классов, те, кто планирует стать инженерами. В лаборатории дадут необходимые знания и возможность  воплотить идеи в жизнь. Для школьников подготовили два курса - "Мехатроника" и "Электроника", сообщает "ТВ Центр".

Слушатели узнают принципы действия автоматических систем, научатся рассчитывать технические характеристики и проектировать собственные устройства. Кроме того, проект поможет молодым изобретателям стать студентами престижных вузов.

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