В Москву из Приморья отправили на лечение раненого в ДТП леопарда

Столичные врачи обещали помочь

В Москву доставят на лечение редкого хищника - дальневосточного леопарда. Год назад в Приморье его сбила машина. Животное нашли в критическом состоянии. Благодаря усилиям ветеринаров его самочувствие заметно улучшилось. Однако недавно у леопарда обнаружили новую патологию, с которой местные специалисты не справятся.

На 30 минут леопарда по кличке Эльбрус погрузили в состояние сна. Теперь специалисты центра реабилитации могут приступать к осмотру. Ветеринары измеряют рост, вес хищника, берут образцы шерсти и крови. Оценивают общее состояние, и резюмируют, зверь в целом чувствует себя хорошо.

В марте прошлого года обездвиженного хищника нашли недалеко от дороги, его сбил автомобиль. У животного были множественные травмы: перелом передней лапы, трещина на задней, практически полностью оторвана левая лопатка. Прогнозы были неутешительные. Но врачи провели семь сложных операций. И леопард не только начал ходить, но даже охотиться.

Эльбруса готовили к возвращению в дикую природу. Но за год пребывания в центре, специалисты ни разу не видели, чтобы хищник лазал по деревьям. Очередной осмотр показал - у пятнистой кошки атрофирована мышца задней левой лапы. С таким диагнозом выпускать леопарда на волю нельзя. Специалисты решили продолжить лечение уже в Москве

В аэропорт леопарда доставили в специальной транспортировочной клетке. Животное полетит в багажном отделении. В долгий перелет Эльбрусу дали миску с водой. В "Шереметьево" его встретят сотрудники московского зоопарка. Специалисты помогут леопарду полностью восстановить здоровье и вернуться к привычному образу жизни в дикой природе.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".

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