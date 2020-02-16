Видео с места нападения на прихожан в московском храме

Пострадавшие доставлены в больницу

В Басманном районе Москвы мужчина с ножом напал на людей в храме Святителя Николая. Ранены два человека. Появились подробности нападения и видео с места событий.

ЧП произошло во время воскресной службы. Злоумышленник зашёл в центральный алтарь. После короткого разговора со священнослужителями достал нож и нанёс им серию ударов.

Сотрудники МВД задержали нападавшего. Им оказался 26-летний житель Липецкой области. Как отмечают свидетели происшествия, мужчина находился в неадекватном состоянии. Пострадавших доставили в больницу. На месте работают следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает "ТВ Центр".

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