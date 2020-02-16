Боевики начали наступление на армию Асада под прикрытием турецких войск

Бои идут в сирийской провинции Алеппо

Боевики в Сирии начали наступление на позиции правительственных войск в провинции Алеппо. Атака проходит под прикрытием турецкой артиллерии, сообщает ТАСС. В боях принимают участие формирования террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России).

Кроме того, турецкие силы нанесли ракетный удар по позициям армии Сирии в северной части провинции Алеппо. На этой неделе Анкара ввела армейские части в Сирию для контроля над Идлибской зоной безопасности.

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