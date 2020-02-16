Почему московские таксисты не хотят, чтобы за ними следили

Власти хотят контролировать время нахождения водителей за рулём

Московские власти намерены внедрить систему, которая будет фиксировать время, проведённое за рулём водителями такси. Его предлагают ограничить - не больше восьми часов. Это должно снизить число аварий с участием такси. Считается, что главная причина ДТП - именно усталость водителей. Вот только сами таксисты такой заботе совсем не рады. Почему? Выяснил Илья Данильцев (смотрите видео).

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