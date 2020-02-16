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Почему московские таксисты не хотят, чтобы за ними следили

14:27
  • воскресенье
  • 16 февраля 2020

Власти хотят контролировать время нахождения водителей за рулём

Московские власти намерены внедрить систему, которая будет фиксировать время, проведённое за рулём водителями такси. Его предлагают ограничить - не больше восьми часов. Это должно снизить число аварий с участием такси. Считается, что главная причина ДТП - именно усталость водителей. Вот только сами таксисты такой заботе совсем не рады. Почему? Выяснил Илья Данильцев (смотрите видео).

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