50,60,70: в каком возрасте проходит любовь

Можно ли обрести счастье в старости

14 февраля весь мир отметил День святого Валентина. "Любви все возрасты покорны", - писал поэт. И вот уже почти два столетия мы повторяем за ним эту аксиому. Теперь она находит ещё больше реальных подтверждений.

Продолжительность жизни растёт, долголетие становится активным, вот и романтические чувства приходят к тем, кто уже на пенсии. Влюблённые счастливы и немного озадачены, врачи радуются, сексологи призывают брать пример. Юлия Богоманшина - о том, как люди в возрасте встречаются, влюбляются, женятся и что из этого выходит (смотрите видео).

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