Умерла актриса из "Секса в большом городе"

Линн Коэн было 86 лет

Умерла американская актриса, сыгравшая домработницу Магду в сериале "Секс в большом городе". Линн Коэн было 86 лет. О причине смерти не сообщается.

Коэн родилась 10 августа 1933 года. Свою карьеру она начинала в театре, в 1990 году дебютировала на Бродвее. Масштабных киноролей у актрисы не было. В основном она снималась в сериалах: "Закон и порядок", "Полиция Нью-Йорка". Были роли и в фильмах: "Загадочное убийство в Манхэттене" и "Мюнхен".

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