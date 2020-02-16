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Умерла актриса из "Секса в большом городе"

14:33
  • воскресенье
  • 16 февраля 2020

Линн Коэн было 86 лет

Умерла американская актриса, сыгравшая домработницу Магду в сериале "Секс в большом городе".  Линн Коэн было 86 лет. О причине смерти не сообщается.

Коэн родилась 10 августа 1933 года. Свою карьеру она начинала в театре, в 1990 году дебютировала на Бродвее. Масштабных киноролей у актрисы не было. В основном она снималась в сериалах: "Закон и порядок", "Полиция Нью-Йорка". Были роли и в фильмах: "Загадочное убийство в Манхэттене" и  "Мюнхен".

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Актриса Линн Коэн
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