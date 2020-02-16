Разница - 37 лет: Егор Кончаловский показал фото с младшим братом Петей

Подписчики гадают - на кого он похож?
Егор Кончаловский поделился трогательным фото с младшим братом. На снимке запечатлены 54-летний Егор Андреевич и 17-летний Пётр Андреевич. Поклонники режиссёра начали гадать – на кого всё-таки больше похож Петя – на маму или на папу?
Совсем не похож на маму. Он похож на отца, Егор тоже похож на отца.
У всех Михалковых одна отличительная черта, рот, и все похожи между собой.
Петя похож на маму.
Симпатичный молодой человек. И похож на Вас, подбородок, губу это прямо сразу видно от Михалковых-Кончаловских.
У Егора и Петра один отец – режиссёр Андрей Кончаловский. Егор родился в браке со второй женой Натальей Аринбасаровой, Пётр – второй ребёнок в браке с актрисой Юлией Высоцкой. Всего у Андрея Кончаловского пять жён и семеро детей.
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