Разница - 37 лет: Егор Кончаловский показал фото с младшим братом Петей

Егор Кончаловский поделился трогательным фото с младшим братом. На снимке запечатлены 54-летний Егор Андреевич и 17-летний Пётр Андреевич. Поклонники режиссёра начали гадать – на кого всё-таки больше похож Петя – на маму или на папу?



Совсем не похож на маму. Он похож на отца, Егор тоже похож на отца.

У всех Михалковых одна отличительная черта, рот, и все похожи между собой.

Петя похож на маму.

Симпатичный молодой человек. И похож на Вас, подбородок, губу это прямо сразу видно от Михалковых-Кончаловских.