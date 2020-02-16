12-летняя дочь Глюкозы постриглась под ноль и выкрасила волосы в фиолетовый цвет

Возможно, что это - подростковый протест

12-летняя дочь Натальи Ионовой (Глюкозы) решила побриться наголо. Ко всему прочему Лида ещё и покрасила оставшуюся на голове щетину из волос в фиолетовый цвет. Получилось гламурно, но такая причёска, скорее всего, подошла бы мальчику.

Не исключено, что таким образом девочка демонстрирует своё отношение к матери с отцом. В околозвёздной тусовке ходили слухи, что Глюкоза и Александр Чистяков вот-вот разведутся, пишет сайт Пятого канала.

Масла в огнь подлила сама певица: недавно она призналась, что в один момент у нее было желание уйти от супруга. Несмотря на это, ей удалось сохранить семью, но из-за постоянных ссор пострадали дети. В семье Натальи Ионовой и Александра Чистякова две девочки – Лида и Вера.

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