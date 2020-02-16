"Такая, как есть": Мария Голубкина перестала скрывать свои морщинки

Актриса решила стареть естественно

46-летняя Мария Голубкина отказалась от ботокса, подтяжек, пластических операций и прочих процедур, улучшающих внешний вид. Актриса решила стареть естественным образом. У себя в Instagram она опубликовала снимок без фильтров и привела высказывание журналиста Алексея Белякова о женском возрасте и красоте.

На этом фото видны возрастные морщины и складки на лице Марии. Поклонники поддержали артистку, назвали её поступок вдохновляющим и решили, что Голубкина – одна из немногих представителей шоу-бизнеса с адекватным восприятием жизни.

Вы не боитесь быть самой собой, открытой и чистой. Вы молодец! Восхищаюсь. Мария, браво! За то, что она не боится выглядеть так, как есть. Живая красота! Наконец то одна нормальная адекватная актриса.

Мария Голубкина – дочь актрисы Ларисы Голубкиной и режиссёра Николая Щербинского. Её первым мужем был шоумен Николай Фоменко. Позже встречалась с Борисом Ливановым - сыном актёра Василия Ливанова.

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