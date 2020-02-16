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Оксана Воеводина через суд требует у экс-короля Малайзии алименты на сына

18:35
  • воскресенье
  • 16 февраля 2020

Отец отказался от наследника

"Мисс Москва - 2015" Оксана Воеводина пытается через суд обязать экс-короля Малайзии платить алименты их сыну Леону. Об этом модель сообщила во время диалога с подписчицей. Оксана пошла на этот шаг, несмотря на угрозы со стороны бывшего мужа Мухаммада V.
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Ещё не так давно их союз казался настоящей восточной сказкой, но за последний год Воеводина прошла через череду серьёзных трудностей и неудач. Богатый супруг бросил её из-за подозрений в неверности, в этот момент она уже была беременна.

Король не признаёт наследника, а Оксане остаётся жить на свои средства и рассчитывать исключительно на себя: она пошла на работу и втянулась творческий процесс.

Модель Оксана Воеводина и Мухаммад V познакомились в 2017 году. Стремительно развивающиеся отношения привели к быстрой свадьбе и беременности. Но через какое-то время богатый муж бросил королеву красоты, оставив её с сыном Леоном.

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