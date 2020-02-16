Оксана Воеводина через суд требует у экс-короля Малайзии алименты на сына

Отец отказался от наследника

"Мисс Москва - 2015" Оксана Воеводина пытается через суд обязать экс-короля Малайзии платить алименты их сыну Леону. Об этом модель сообщила во время диалога с подписчицей. Оксана пошла на этот шаг, несмотря на угрозы со стороны бывшего мужа Мухаммада V.

Ещё не так давно их союз казался настоящей восточной сказкой, но за последний год Воеводина прошла через череду серьёзных трудностей и неудач. Богатый супруг бросил её из-за подозрений в неверности, в этот момент она уже была беременна.

Король не признаёт наследника, а Оксане остаётся жить на свои средства и рассчитывать исключительно на себя: она пошла на работу и втянулась творческий процесс.

Модель Оксана Воеводина и Мухаммад V познакомились в 2017 году. Стремительно развивающиеся отношения привели к быстрой свадьбе и беременности. Но через какое-то время богатый муж бросил королеву красоты, оставив её с сыном Леоном.

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