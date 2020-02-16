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Путин вогнал в ступор переводчиков

15:42
  • воскресенье
  • 16 февраля 2020

Лингвистам трудно справиться с некоторыми выражениями

Работающие с президентом России переводчики нередко попадают в сложные ситуации из-за слов и выражений, которые трудно перевести. О своей работе с первым лицом государства в программе "Москва.Кремль.Путин" рассказали сотрудники Департамента лингвистического обеспечения МИД.
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В частности, второй секретарь департамента Сергей Чудинов отметил, что главное для переводчика – понимать, что в случае ошибки конец света не наступит, и продолжать свою работу. По его словам, настоящим профессиональным вызовом для переводчиков становятся непереводимая игра слов.

"Он сказал: "Мы не будем стоять враскоряку". Я был начинающим переводчиком, я посмотрел репортаж по телевизору, я тогда подумал: "Слава богу, мне не пришлось это переводить", - рассказал переводчик Алексей Садыков. Другая фраза, сказанная Владимиром Путиным - "Донбасс порожняк не гонит" – тоже заставила понервничать переводчиков.

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