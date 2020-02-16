23-летняя девушка подавилась и умерла на конкурсе по поеданию пирожных

Никто из зрителей не смог спасти её

Трагедией закончился конкурс по скоростному поеданию пирожных в одном из московских баров. Молодая участница состязания подавилась десертом и умела. Девушка звала на помощь, потом упала на пол и начала задыхаться.

Приехавшие в заведение врачи скорой констатировали смерть. Умершей девушке было 23 года, пишет "Комсомольская правда". Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

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