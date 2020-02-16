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Как правильно худеть: советы специалистов

16:39
  • воскресенье
  • 16 февраля 2020

Можно ли есть только шоколад?

Февраль горячая пора у фитнес-тренеров и диетологов. До пляжного сезона три месяца, самое время приводить тело в порядок. Проверенный и эффективный способ, как многим кажется, диеты. Их сейчас развелось - масса. Одни едят только мясо, другие только овощи. Третьи утверждают, что похудеть можно, уплетая шоколад. Ольга Стрельцова убедилась: некоторые диеты не только не сделают талию тоньше, но и способны угробить здоровье (смотрите видео).

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