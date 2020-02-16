Новый поворот в деле калининградского стрелка

Следователи выяснили детали преступления

Выясняются новые подробности в деле о стрельбе в центре Калининграда. Оказывается, застреливший семейную пару мужчина оставил дома записку с желанием отомстить, сообщает РИА Новости.

Полный текст записки не приводится. Также стало известно, что причиной стрельбы был давний конфликт из-за места для торговли на Центральном рынке города.

Вечером 15 февраля 63-летний мужчина из охотничьего карабина несколько раз выстрелил в троих прохожих. Мужчина и женщина погибли на месте, их 13-летний сын получил ранение и был доставлен в больницу. Стрелок пытался свести счёты с жизнью, через несколько часов он умер в реанимации.

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