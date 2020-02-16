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Когда Европа повернётся лицом к России

19:37
  • воскресенье
  • 16 февраля 2020

Москва назвала три условия для улучшения отношений

В российском МИДе назвали три условия для улучшения отношений с Европой. Своим мнением поделился с РБК замминистра Александр Грушко. По словам дипломата, НАТО и Евросоюз должны кардинально изменить свою политику по отношению к Москве.
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Второе условие касается конкретно Североатлантического альянса, которому нужно перестать фокусироваться на сдерживании России и пытаться вовлечь её в систему безопасности времен холодной войны. Грушко напомнил, что ещё не так давно Россия и НАТО плодотворно сотрудничали в сфере борьбы с наркоторговлей в Афганистане.

Помимо этого, на Смоленской площади полагают, что европейские страны должны проявить больше самостоятельности в подходах к России и не оглядываться на Вашингтон. "Европейцы должны пересмотреть подходы, которые во многом навязывают им США", - резюмировал замглавы МИД России.

Напомним, что на этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон признал, что западные санкции не принесли ничего позитивного ни России, ни Европе; а генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что надеется на скорое улучшение отношений с Россией. Эти заявления прозвучали на Мюнхенской конференции по безопасности.

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