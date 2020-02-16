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Боевики в Сирии пошли в атаку на трофейном Т-90

19:12
  • воскресенье
  • 16 февраля 2020

Танк захватили в окрестностях Алеппо

Боевики в Сирии захватили у правительственной армии российский танк Т-90 и начали наступление в провинции Алеппо. Соответствующие снимки появились в фотобанке агентства AFP. Машину также показали по местному телевидению.
Боевики начали наступление на армию Асада под прикрытием турецких войск

Как сообщалось ранее, сирийская оппозиция и боевики запрещённой в России организации "Джебхат ан-Нусра" начали наступление на позиции войск Башара Асада. Атака идёт при поддержке артиллерии Турции.

Кроме того, турецкие силы нанесли ракетный удар по позициям армии Сирии в северной части провинции Алеппо. На этой неделе Анкара ввела армейские части в Сирию для контроля над Идлибской зоной безопасности. В России уже высказали обеспокоенность действиями Анкары, на 17 февраля намечены переговоры в Москве с участием турецкой делегации.

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