Сирийская армия освободила пригороды Алеппо от боевиков

Отступая, террористы бросали и боеприпасы и оружие

Сирийская армия освободила от боевиков пригороды Алеппо и установила полный контроль над населенными пунктами. Теперь саперы разминируют местность. В городе Маарет ан Нумане обнаружены кустарные цеха по изготовлению снарядов и сотни боеприпасов - среди них есть европейского и американского производства. Также найдены инструкции, в том числе на турецком языке. Сирийские военные находят все больше свидетельств, что Анкара снабжает боевиков в Идлибе и военной техникой.

Подробности смотрите в репортаже Тимура Абдуллаева

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