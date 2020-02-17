Трамп с Меланией на бронированном лимузине выехал на гоночную трассу

Президент США открыл гонки NASCAR

Одну из самых престижных гонок "Наскар" (NASCAR), которая проходит в американском городе Дейтона-Бич доверили открыть Дональду Трампу.

В своей приветственной речи глава Белого дома традиционно говорил о патриотизме и великой Америке. Затем вместе с супругой Меланией проехал по трассе в бронированном лимузине, пишут "Известия".

Президент, не торопясь, преодолел около четверти круга в сопровождении автомобилей охраны - позади держались участники соревнований. Трамп далеко не первый лидер, посетивший "Наскар", до этого гостями состязаний были Рональд Рейган, а также младший и старший Буши.

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