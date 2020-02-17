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Названы российские регионы с самым высоким качеством жизни

08:28
  • понедельник
  • 17 февраля 2020

За год рейтинг не претерпел особых изменений

Москва, Петербург и Московская область возглавили рейтинг регионов по качеству жизни в 2019 году. За тройкой лидеров следуют Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская, Ленинградская и Калининградская области и Югра. 
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Подобный рейтинг РИА Новости составляет восьмой год подряд. Рейтинговый балл рассчитывается на основе 70 показателей, включая уровень доходов жителей, жилищные условия, демографическую ситуацию, экологические условия, обеспеченность социальной инфраструктурой и так далее.  

"Развитость инфраструктуры, высокий уровень развития экономики и социальной сферы вкупе с высоким потенциалом дальнейшего развития позволяет этим регионам надолго закрепиться в топе рейтинга", - пишет агентство о регионах-лидерах.   

По словам экспертов, регионы из первой десятки отличаются высоким уровнем экономического развития. Они создают около 40% валого регионального продукта, а также оборота розничной торговли и инвестиций в основной капитал.

В конце списка разместились Северная Осетия, Бурятия, Калмыкия, Ингушетия, республика Алтай, Курганская область, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия и Тува.

Отмечается, что за год рейтинговый балл регионов почти не изменился. Заметнее всего свои позиции улучшили Сахалинская область (переместилась с 46-го на 34-е место), Брянская область (с 49-го на 41-е), Красноярский край (с 45-го на 38-е) и Томская область (с 51-го на 45-е).

Некоторые регионы, наоборот, потеряли баллы. Речь идет о Саратовской области (-10 мест), Северной Осетии (-14 мест), Амурской области (-14 мест) и Магаданской области (-15 мест). 

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