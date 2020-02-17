70 тысяч заразившихся: число жертв коронавируса продолжает расти

Последние данные о заболевании

В Китае увеличилось число жертв коронавируса - от болезни скончались 1770 человек, заразились уже более 70 тысяч, выздоровели почти 11 тысяч. Власти КНР принимают жесткие меры безопасности - тем, кто скрывает, что инфицирован, грозит смертная казнь.

Тем временем в Санкт-Петербург вернулись трое пассажиров круизного лайнера "Вестердам". Они прилетели из Камбоджи, единственной из нескольких стран, которая разрешила судну зайти в свой порт. На борту всё же обнаружили одну заболевшую, сейчас она в карантине. А вот на другом лайнере "Даймонд Принцесс", где также находятся наши соотечественники - все они здоровы - число заразившихся увеличилось.

Подробнее – в репортаже Дмитрия Гусева

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