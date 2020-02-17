ЦБ нашел новые причины для блокировки счетов россиян

Перечень оснований не меняли восемь лет

Новые пункты в список критериев, по которым блокируются счета россиян, намерен ввести Центробанк. Финансовый регулятор пересмотрит перечень, который не менялся уже восемь лет.

В существующем списке более 100 позиций, и специалисты предлагают от некоторых из них избавиться. В частности, из перечня исчезнут операции с высокими комиссиями или заградительными тарифами. Кроме того, могут исключить и "нестандартные и сложные" расчеты, сообщает РБК со ссылкой на представителя Банка России.

В ЦБ пояснили: у банков должны возникать вопросы, если у юридического лица поступления на счет значительно ниже его трат. Так что в списке оснований для блокировки счетов появятся пункты, позволяющие применить санкции к компаниям, проводящим сделки с криптовалютой либо тем, которые рассчитываются за оказанные услуги наличными.

Добавятся и основания для блокировки счетов физических лиц. В частности, если клиент регулярно снимает наличные, при том, что средства поступают от компании или индивидуального предпринимателя. Подозрительным покажется банку и требование клиента о закрытии счета с выдачей всей наличности – если такое заявление поступает после того, как к нему возникли вопросы со стороны кредитной организации.

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