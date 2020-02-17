11-летняя дочь Алсу выступила в консерватории им. Чайковского

Многие пересмотрели это видео несколько раз

11-летняя дочь Алсу выступила в Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. Микелла исполнила на фортепиано вальс Шопена.

Микелла Абрамова выложила в Instagram видео своего выступления. Дочь певицы вышла на сцену в серебристом платье. Перед первым аккордом она сконцентрировалась, закрыла глаза и сделала пару глубоких вдохов. Играла она сосредоточенно и упоенно.

В конце номера Микелла мило улыбнулась и поклонилась. Благодарные слушатели разразились аплодисментами. Игрой девочки остались довольны даже самые привередливые меломаны.

Под этим постом Алсу поставила около десяти смайликов в виде сердца. "У Вас необыкновенная дочь! И это целиком Ваша заслуга", - написали звезде. "Спасибо большое", - ответила заслуженная артистка России.

Юные экс-участники шоу "Голос. Дети" тоже отметились в комментариях. "Мики, какая ты умница", - написала Диана Хитарова. "Ой, очень круто", - восторгается Алиса Кожикина.

Многие интернет-пользователи признались, что они несколько раз переслушали Шопена в исполнении Микеллы Абрамовой. Кого-то эта музыка пробрала до мурашек.

- Слушала с упоением... это потрясающе, - пишут в Сети.

- Просто супер 10 раз прослушала.

- Аж мурашки!

- Труженица и умница!

- Как могли травить такую талантливую девочку, она достойна победы на "Голосе", и никто ей в подметки не годится!

Напомним, в прошлом году Микелла Абрамова победила в шестом сезоне шоу "Голос. Дети". Результаты голосования аннулировали, когда выяснилось, что за дочь Алсу голосовали боты. После этого всех финалистов признали победителями, а младшая дочь артистки попала под град критики.

36-летняя Алсу живет в браке с бизнесменом Яном Абрамовым. В 2006 году у них родилась дочь Сафина, через два года - дочь Микелла. В 2016 году певица подарила мужу сына Рафаэля.

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