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Телефоны россиян ждет массовая спам-атака

09:44
  • понедельник
  • 17 февраля 2020

В России появился новый метод воровства персональных данных

Жители России в ближайшее время могут столкнуться с эпидемией телефонного спама. По данным СМИ, в нашей стране активизировался новый способ определения номеров при посещении сайтов.
Россияне стали меньше говорить по телефону

Как отмечают "Известия", данная технология получала распространение у маркетологов, которые таким образом могут продвигать свои товары и услуги. Хотя это и нарушает ряд законов о рекламе и персональных данных.

"Узнать номер тех, кто заходит с мобильных устройств, технически несложно. На сайте устанавливается специальный код, который позволяет определить номер телефона, и воздействовать на потребителя не через контекстную рекламу, а через непосредственное общение", - приводит газета мнение эксперта.

Специалисты сетуют, что граждане проявляют недостаточно активную позицию по данному вопросу. Многие даже не уточняют от звонивших, как они узнали их номер телефона.

Ранее россиян предупредили о новом способе мошенничества с банковскими картами.

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