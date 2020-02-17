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Меган Маркл и принца Гарри сняли у самолета с чемоданами в руках

08:49
  • понедельник
  • 17 февраля 2020

Выглядели супруги счастливыми

Меган Маркл и принц Гарри учатся жить без помощи королевской семьи. К ним приковано внимание всего мира, а папарацци стараются подловить пару в самые неловкие моменты.
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Одному из фотографов удалось снять Меган и Гарри, выходящих из самолета. На кадрах, которые уже размещены в Сети, герцог и герцогиня Сассекские запечатлены в канадском аэропорту. Снимки сделаны, когда супруги прилетели из США.

Гарри и Меган воспользовались обычным коммерческим рейсом, а не частным самолетом, как это было раньше. Семейную пару не сопровождали помощники, так что им пришлось самостоятельно нести ручную кладь. Гарри взял в руки чемодан, а Меган сумку и ноутбук. 

При этом супруги выглядели по-домашнему. Гарри для путешествия надел джинсы и серый джемпер. Меган же выглядела еще более повседневно – во время перелета ее волосы растрепались, а рубашка была расстёгнута настолько, что оголились грудь. Представить жену принца в столько откровенном виде ранее было невозможно. Но после выхода из королевской семьи Маркл может себе позволить вольности в одежде, ей больше не нужно следовать протоколу.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл отказались от привилегий и обязанностей старших членов королевской семьи. Они намерены работать и жить в Канаде и Британии. На такой шаг герцоги Сассекские решились после серии скандалов, в ходе которых они становились объектами критики со стороны общественности.

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