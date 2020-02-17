Названа причина аварийной посадки рейса Уфа-Пхукет

Самолет приземлился в Москве

Рейс Уфа-Пхукет изменил курс и сел в Москве из-за необходимости диагностики. Как сообщили в МЧС, на борту сработал сигнализатор неплотного закрытия багажного отсека.

"При вылете из аэропорта Уфа, прямым рейсом в Пхукет самолётом Boeing 777-200 авиакомпании Nordwind сработал сигнализатор неплотного закрытия багажного отсека", — заявили в экстренных службах.

На борту воздушного судна находились 423 человека, в их числе 12 членов экипажа. Командир корабля принял решение выработать топливо и следовать "Шереметьево" - аэропорт базирования - для диагностики оборудования.

Ранее сообщалось, что Boeing 777 вылетел из Уфы прямым рейсом в Пхукет (Таиланд) вскоре после полуночи по московскому времени. По данным сервиса Flightradar24, самолет после взлета долго кружил у аэропорта Уфы, после чего направился к Москве, в 5.29 он сел в "Шереметьево E". Через некоторое время лайнер все же отправился в Пхукет, передает РИА Новости.

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