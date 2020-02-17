ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Дайте пас, и он забьет": испанцев впечатлила игра Смолова в матче с "Реалом"

09:26
  • понедельник
  • 17 февраля 2020

Россиянин забил дебютный мяч в составе "Сельты"

Дебют Федора Смолова в составе испанской "Сельты" впечатлил его коллег по команде. Россиянин открыл счет в матче 24-го тура чемпионата Испании против мадридского "Реала". Смолов забил гол на 7-й минуте игры, встреча завершилась с ничейным результатом — 2:2.
Оскандалившийся из-за Смолова Траньков стыдливо спрятался в кустах

"Смолов забивает много мячей. Ему нужно просто дать пас в свободную зону, и он забьет", — прокомментировал действия российского футболиста игрок "Сельты" Яго Аспас.

Оценили способности Смолова и соперники. Так, голкипер "Реала" Куртуа признал, что из-за появления россиянина на поле играть с "Сельтой" бвло сложно.

А вот Бывший нападающий московского "Спартака" и сборной России Александр Мостовой решил Федора покритиковать. Он отметил, что  в эпизоде с забитым мячом 30-летний форвард все сделал верно – однако, кроме этого гола, ничего больше показать не смог.

"Феде надо выходить и искать свои моменты, так как конкуренты тоже не дремлют. Доверие тренера надо стараться оправдывать. Но мы знаем, что Смолов сейчас далеко не в лучших кондициях, поэтому его замена была очевидной. После гола он на поле ничего не смог показать", — приводит мнение Мостового ТАСС.

Зато известный журналист и блогер Василий Уткин от выступления Смолова в восторге. Он даже привел его в пример форварду российской сборной Артему Дзюбе, с которым у блогера давно идет заочная пикировка.  "Смолов забивает на "Бернабеу", а ты, Артем, сиди на дзюбе ровно", - написал Уткин в Twitter.

Сам Федор своим испанским дебютом доволен. "Доволен своим первым голом за "Сельту" и результатом матча с "Реалом", — подписал Смолов выложенный в Instagram снимок. Друзья-футболисты в комментариях назвали Федора "машиной".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Фёдор Смолов
Фёдор Смолов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.