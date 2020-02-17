"Дайте пас, и он забьет": испанцев впечатлила игра Смолова в матче с "Реалом"

Россиянин забил дебютный мяч в составе "Сельты"

Дебют Федора Смолова в составе испанской "Сельты" впечатлил его коллег по команде. Россиянин открыл счет в матче 24-го тура чемпионата Испании против мадридского "Реала". Смолов забил гол на 7-й минуте игры, встреча завершилась с ничейным результатом — 2:2.

"Смолов забивает много мячей. Ему нужно просто дать пас в свободную зону, и он забьет", — прокомментировал действия российского футболиста игрок "Сельты" Яго Аспас.

Оценили способности Смолова и соперники. Так, голкипер "Реала" Куртуа признал, что из-за появления россиянина на поле играть с "Сельтой" бвло сложно.

А вот Бывший нападающий московского "Спартака" и сборной России Александр Мостовой решил Федора покритиковать. Он отметил, что в эпизоде с забитым мячом 30-летний форвард все сделал верно – однако, кроме этого гола, ничего больше показать не смог.

"Феде надо выходить и искать свои моменты, так как конкуренты тоже не дремлют. Доверие тренера надо стараться оправдывать. Но мы знаем, что Смолов сейчас далеко не в лучших кондициях, поэтому его замена была очевидной. После гола он на поле ничего не смог показать", — приводит мнение Мостового ТАСС.

Зато известный журналист и блогер Василий Уткин от выступления Смолова в восторге. Он даже привел его в пример форварду российской сборной Артему Дзюбе, с которым у блогера давно идет заочная пикировка. "Смолов забивает на "Бернабеу", а ты, Артем, сиди на дзюбе ровно", - написал Уткин в Twitter.

Сам Федор своим испанским дебютом доволен. "Доволен своим первым голом за "Сельту" и результатом матча с "Реалом", — подписал Смолов выложенный в Instagram снимок. Друзья-футболисты в комментариях назвали Федора "машиной".

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