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"Мечта одна": Пугачева сделала трогательное признание

09:55
  • понедельник
  • 17 февраля 2020

Она высказалась о судьбе своих детей

Певица Алла Пугачева призналась, что она мечтает побывать на свадьбе своих шестилетних детей Лизы и Гарри.  
Юдашкина опубликовала видео музицирующей с детьми Пугачевой

Алла Пугачева души не чает в двойняшках. Она с радостью рассказывает об их увлечениях. Лиза, например, любит рисовать. "Она берет маленькие кусочки бумаги, рисует ручкой странные рисунки, потом отдаем мне и говорит: "Отредактируй". Я беру фломастеры и раскрашиваю. А теперь она уже сама. Я говорю: "Может, отредактировать?" "Нет-нет", - рассказала Пугачева в программе "Ты не поверишь!".

А вот Гарри, со слов певицы, может пойти по ее стопам. "К нам приходит педагог по пению. Я не ожидала, честно говоря. Он очень хорошо поет. Надеюсь, что у них судьба будет счастливая, радостная. Самое главное, чтобы они могли без тревоги смотреть в будущее", - сказала народная артистка СССР. 

70-летняя звезда призналась, что она тоже старается поменьше тревожиться, однако это не всегда получается. Примадонну попросили назвать ее мечту. "Мечта одна - быть на свадьбе своих маленьких детей. Надеюсь, осуществится. Ах, как сразу грустно стало", - произнесла певица.  

Этот разговор с журналистами состоялся в кинотеатре "Октябрь", куда Алла Пугачева пришла вместе с дизайнером Игорем Гуляевым. Артистка появилась на публике в молодежном наряде: черные лосины и черная толстовка с принтом на спине. На Пугачеву накинулись с вопросами о том, как ей удается выглядеть гораздо моложе своих лет. "У меня просто порода хорошая", - ответила она. 

Напомним, с 2011 года Пугачева живет в браке с шоуменом Максимом Галкиным. В 2013 году у них появились двойняшки Гарри и Елизавета. Их родила суррогатная мать. 

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