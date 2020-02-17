Британцы нашли в Ирландии базу агентов ГРУ

Российские спецслужбы ищут кабель, соединяющий Великобританию с США

Российские спецслужбы активизировали свою деятельность у берегов Ирландии. Агенты ГРУ рыщут у побережья, пытаясь найти кабель, соединяющий Европу, Великобританию и США. А в Ирландии они основали настоящую базу, утверждает британское издание The Times.

Автор статьи заверяет британцев, что сотрудники главного разведывательного управления Генштаба ВС России ищут слабые места у кабелей, которые соединяют Британию с ее союзниками.

При этом активности российских спецслужб именно в этом районе способствует то, что ирландская контрразведка слаборазвита. И Москва превратила Ирландию в настоящую базу для сотрудников своих спецслужб, убежден автор статьи. Издание напоминает, что американские военные еще в 2015 году заявляли, что российские подлодки выясняют расположение кабелей в Атлантическом океане.

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