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Москвичей предупредили о погодной опасности

11:41
  • понедельник
  • 17 февраля 2020

В столице в понедельник ожидаются небольшие осадки

В Москве и области продлён жёлтый уровень погодной опасности из-за усиления ветра. В понедельник порывы могут составить 20 метров в секунду. А уже на следующей неделе в столицу придёт по-настоящему апрельское тепло. Показатели будут на 10 градусов выше нормы, передает "ТВ Центр".

А вот в Красноярском крае уже несколько дней действует режим так называемого "чёрного неба". Сразу несколько городов оказались окутаны смогом.

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