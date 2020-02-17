Москвичей предупредили о погодной опасности

В столице в понедельник ожидаются небольшие осадки

В Москве и области продлён жёлтый уровень погодной опасности из-за усиления ветра. В понедельник порывы могут составить 20 метров в секунду. А уже на следующей неделе в столицу придёт по-настоящему апрельское тепло. Показатели будут на 10 градусов выше нормы, передает "ТВ Центр".

А вот в Красноярском крае уже несколько дней действует режим так называемого "чёрного неба". Сразу несколько городов оказались окутаны смогом.

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