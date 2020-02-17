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Видео экстремальной посадки попавшего в шторм самолета

11:54
  • понедельник
  • 17 февраля 2020

Шторм вызвал сильное наводнение в Британии

Непогода бушует в Западной Европе. В Великобритании трое человек стали жертвами урагана "Деннис" - уже второго за неделю. Он обрушился на южные и западные районы в Англии, Уэльсе и Шотландии, передает "ТВ Центр".

За двое суток там выпала месячная норма осадков. Волны на побережье достигали в высоту более 30 метров. Затоплено несколько населённых пунктов, десятки тысяч домов остаются без электричества. В ряде графств полностью прекращено железнодорожное сообщение, перекрыты дороги, отменены сотни авиарейсов.

В Сети появилось видео того как самолёт из-за сильного ветра никак не может сесть на полосу.

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