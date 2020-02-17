Трамп призвал Россию прекратить поддерживать Асада

Анкара заявляет о намерении продолжать сотрудничать с Москвой

Очередной антироссийский выпад сделал президент США. В разговоре со своим турецким коллегой Дональд Трамп заявил, что Москва должна прекратить поддержку законного режима Башара Асада в Сирии. Поводом для переговоров стала ситуация в Идлибе.

Трамп снова обеспокоен. В телефонном разговоре с президентом Турции обсудил Сирию и особо остановился на ситуации в провинции Идлиб, передает "ТВ Центр".

В то время, когда западная коалиция все больше теряет влияние в стране, а американских военных попросту изгоняют из деревень, закидывая камнями, президенту США ничего не остается, как апеллировать к главе Турции - одному из значимых игроков в сирийском урегулировании. Правда, в последнее время ее действия в Идлибе трудно назвать прагматичными.

В понедельник в Москву прибывает турецкая делегация для обсуждения ситуации в Идлибе. "Агрессия в Идлибе должна завершиться. Еще предстоит много работы, мы продолжаем активно сотрудничать по этим вопросам с Россией. Окончательный ответ узнаете в понедельник, после встречи наших делегаций в Москве. Мы не должны позволять сирийской проблеме приуменьшать наше сотрудничество и сказываться на наших отношениях", - отметил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

А отношения эти снова проходят проверку на прочность. Президент Эрдоган вдруг заявил, что Россия управляет конфликтом в Ливии. И это притом, что именно Анкара приняла решение отправить войска в эту страну. Причем, практически сразу после того, как в Париже прошла конференция по урегулированию, и появилась надежда на внутриливийское примирение.

Но и в этом вопросе ожидаемо не обошлось без мнения Трампа. В том же телефонном разговоре с президентом Турции он заявил, что иностранное вмешательство в Ливии только ухудшит ситуацию. О том, почему она так развивалась в последние 9 лет, по сути, приводя к уничтожению ливийского государства, глава Белого дома, конечно, умолчал. В Вашингтоне всегда говорят и поступают так, как это выгодно в данный момент.

Вот и канал NBC со ссылкой на экс-сотрудника администрации Трампа сообщил, что президент США в первые два года своего президентства требовал от спецслужб в первую очередь ликвидировать младшего сына убитого в 2011 году Усамы бен Ладена, хотя ЦРУ представляло списки и более опасных террористов. В сентябре 2019-го Трамп заявил, что Хамза Бен Ладен был уничтожен в результате спецоперации где-то в районе Афганистана и Пакистана. Объяснение, почему именно младшего Бен Ладена он считал террористом номер один, было совершенно в стиле нынешнего главы Белого дома – оказывается, о других главарях боевиков он "Никогда не слышал".

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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