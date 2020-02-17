Когда начнется эвакуация россиян с японского лайнера

Последние новости о вспышке коронавируса

Поворотный момент в борьбе с коронавирусом уже наступил. Об этом заявляют китайские медики. Новых случаев заражения в Поднебесной всё меньше, но последние цифры всё же вызывают тревогу - 1770 погибших, заболевших - более 70 тысяч человек. Между тем, с круизного лайнера "Вестердам" начали эвакуировать пассажиров. Трое россиян уже вернулись домой.

На круизном лайнере "Вестердам" всё же обнаружили болезнь. Заразился один из пассажиров - турист из США. Новый тип пневмонии Covid-2019 у него выявили уже после обязательной врачебной проверки, когда он вернулся домой, передает "ТВ Центр". Новый виток паники: медики призывают в целях профилактики в срочном порядке отправить в карантин всех, кто уже улетел из Камбоджи. Накануне в Санкт-Петербург вернулись три россиянки. По словам врачей, госпитализация им не требуется.

Тем временем ещё один многострадальный круизный лайнер "Даймонд принцесс" (Diamond Princess) продолжает стоять на якоре в порту японского города Иокогама. Каждый день на борту фиксируют новые случаи заболевания. По последним данным, коронавирус подтверждён у 44-х американцев. Их перевезли в больницы. Остальных пассажиров после тщательной проверки эвакуируют с судна.

МИД России сообщил, что эвакуация наших соотечественников начнётся после завершения карантина: пока режим продлён до среды. Коронавирус продолжает бить по кошельку туристов, которые вынужденно прерывают свои отпуска и экстренно возвращаются из Поднебесной. Страдает и китайская экономика. Многие заводы простаивают, производство в спящем режиме. Люди панически боятся выходить из дома. Похожая ситуация наблюдается не только на материковом Китае, но и в автономных провинциях, вроде Гонконга и Тайваня.

На сегодняшний момент во всём мире зафиксировано свыше 71 тысячи заболевших. Прирост за сутки - 2065 человек. Впрочем, медики отмечают, что начало расти и количество выздоровевших: вирус победили почти 11 тысяч. Одна из крупнейших фармацевтических компаний получила разрешение властей на продажу противовирусного средства - потенциального лекарства от болезни. При этом его клинические испытания ещё не завершены. Чтобы сократить темпы распространения инфекции, правительство китайской провинции Хубэй выпустило уведомление о запрете движения пешеходов и всех транспортных средств. Жителям теперь официально запрещено покидать свои дома. Исключение составляют лишь работники медучреждений и предприятий, связанных с обеспечением жизнедеятельности. Однако и им разрешено ходить лишь по определённым маршрутам и в установленное время. За нарушение правил - арест на 10 суток.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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