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Мишустин призвал министров чаще ездить по России

11:55
  • понедельник
  • 17 февраля 2020

Кабмину нужно самостоятельно посещать регионы и докладывать о ситуации в них, отметил премьер-министр

На развитие проблемных регионов России будет выделено по 5 миллиардов рублей до 2024 года, программы поручено разработать вице-премьерам. Об этом в понедельник на совещании с заместителями заявил председатель правительства Михаил Мишустин, передает "Газета.Ru".
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По его словам, средства из бюджета важно выделять на решение конкретных проблем с учетом местной специфики. В частности, по итогам визита в Великий Новгород министры сформировали предложения по поддержке малого и среднего бизнеса, а также сферы здравоохранения. На заседании глава кабмина поручил вице-премьерам самим посещать регионы, чтобы персонально контролировать исполнение нацпроектов на местах. График поездок должен быть представлен в ближайшее время.

"Чтобы понимать реальную ситуацию на местах, нам нужно бывать как можно чаще. Поэтому я продолжу поездки по регионам, проинформирую вас о своем графике, и просил бы вас, а также министров, руководителей федеральных органов исполнительной власти также как можно чаше общаться с людьми и посещать регионы, чтобы не по бумажным отчетам, а в действительности знать, что нужно людям, что их волнует каждый день. Это абсолютно конкретные запросы в концентрированном виде и они сформулированы в национальных проектах, а также их выполнение тоже должно быть не бумажным", - отметил Мишустин.

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