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Трагически погиб автор саундтрека к "Бригаде"

10:35
  • понедельник
  • 17 февраля 2020

Инцидент произошел в Сиднее

47-летний композитор, основатель музыкального проекта Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии. 
25-летний актер внезапно умер во время пробежки

Композитор и его супруга Юлия находились во время шторма на пляже Бонди в австралийском городе Сидней. Как передает Daily Mail, их унесло волной на скалы. Для их спасения в воздух подняли вертолеты. Иванов погиб, а Юлия получила несколько ссадин и сломала два пальца.  

"Это абсолютная бойня. Весь пляж наблюдал за этим. Волна огромная", - рассказал очевидец произошедшего. 

По данным издания, власти Сиднея предупреждали людей о непогоде. 

"Разбился о скалы <...> Он был одним из самых светлых людей, с которыми меня сводила жизнь", - написал в Facebook журналист Михаил Козырев, который работал с Ивановым. 

Проект Triplex возник в 1992 году. Андрей Иванов написал музыку к фильмам "Коллекционер" и "Бой с тенью", а также ремикс на главную тему из сериала "Бригада". В 2003 году эту композицию признали лучшим рингтоном года на премии "MTV Россия". На этот саундтрек создали клип по мотивам сериала.

Отметим, что музыку к сериалу "Бригада" написал композитор Алексей Шелыгин. 

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