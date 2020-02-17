"Убить бен Ладена": Трамп требует устранить террористов, которых знает по имени

У президента США свой метод выбора целей

Дональд Трамп в выборе целей для устранения спецслужбами исходит из того, знает ли он террористов по имени. Именно поэтому одной из первых жертв после прихода Трампа в Белый дом стал сын Усамы бен Ладена, Хамза – несмотря на то, что в подготовленном ЦРУ списке были более опасные личности.

Как передает телеканал NBC со ссылкой на источники, знакомые с составленным ЦРУ перечнем потенциальных угроз, американский лидер требовал уничтожить именно Хамзу бен Ладена. "В выборе целей президент США исходил из того, знает ли он террористов по имени", - утверждает источник. "Он бы сказал: "Я никогда не слышал об этих людях. Что насчет Хамзы бен Ладена?" – рассказал эксперт.

По словам источника, среди тех, кого в первую очередь намеревались устранить американские спецслужбы, значится лидер террористической группировки "Исламское государство" (запрещенной в России организации) Абу Бакр аль-Багдади. О его ликвидации Трамп сообщил в октябре прошлого года.

Что же касается сына бен Ладена, то, как утверждает телеканал, он обладал гораздо меньшим авторитетом, представлял меньшую опасность и не планировал атак. Тем не менее, президент США требовал от американских спецслужб устранить сына основателя "Аль-Каиды" (запрещена в России).

О ликвидации сына Усамы бен Ладена Донадльд трамп сообщил в сентябре прошлого года. Хамза был убит в ходе антитеррористической операции США в регионе Афганистана и Пакистана. Трамп утверждал, что эта потеря лишит боевиков одного из лидеров и устранит "символическую связь" с известным "террористом номер один".

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