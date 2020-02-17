100 ДТП: Владивосток парализовало после снегопада

Горд встал в пробках

На Владивосток обрушился мощный снегопад. За сутки там выпала месячная норма осадков. На дорогах зафиксировано больше 100 ДТП.

Даже внедорожники с трудом преодолевают нечищеные придомовые проезды. Город сковали километровые пробки. Даже выехав раньше обычного, люди по несколько часов добирались до работы, передает "ТВ Центр".

За сутки во Владивостоке выпала месячная норма осадков. Снег начал идти еще накануне вечером. Некоторые машины за ночь засыпало по крыши. Выехать из двора было практически невозможно. Большинство водителей все же не стали выезжать, оставили свои машины во дворах. Но добираться пешком не проще – приходится идти вот по таким сугробам. Снега почти по колено.

Утром общественный транспорт с трудом доезжал до своих остановок. Автобусы битком забиты пассажирами, а те, кто не успевал зайти, выстраивались в длинные очереди. И это при ветре до 25 метров в секунду.

На центральных трассах работают более 100 единиц снегоуборочной техники. Но и сами жители взялись за лопаты. Тротуары и подъезды к домам чистят, не дожидаясь дворников.

Циклон не повлиял на работу аэропорта, а вот междугородние автобусы отменили рейсы по нескольким направлениям. Циклон принес сильный снегопад по всему краю.

На прошлой неделе в крае температура воздуха поднималась до плюсовых значений. Приморцы были в предвкушении весны. Но синоптики разочаровали: в конце недели снова осадки, и хорошей погоды пока не обещают.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Приморский край.

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